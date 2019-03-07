В Сумах снова судят зампрокурора области Маслюка Сегодня, 23 апреля, в Заречном райсуде Сум состоялось заседание по делу по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка в использовании заведомо подложного листка нетрудоспособности.

В начале заседания прокурор ходатайствовал о применении к Сергею Маслюку денежного взыскания за неявку в суд в прошлый раз. Сам зампрокурора, который сейчас находится в декретном отпуске, отметил, что не явился, так как во время заседания находился в больнице с ребенком, о чем предоставил справку, пишет sumy.today.

Суд в удовлетворении ходатайства прокурора отказал и назначил дело к рассмотрению. Следующее заседание назначили на 6 мая.

Напомним: зампрокурору инкриминируют подделку и использование справки о лечении в стационаре в инфекционном отделении одной из сумских больниц во время свого отпуска. Вместо этого Сергей Маслюк отдыхал в апарт-отеле «МарсМарос» в Яремчанском районе Ивано-Франковской области с 7 по 18 августа 2017 года.

20 декабря 2017 года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение уволить зампрокурора из органов прокуратуры. Решение комиссии должен был рассмотреть генеральный прокурор. Не дождавшись реакции Юрия Луценко, Сергей Маслюк написал заявление об отпуске по уходу за ребенком и ушел в декрет.