Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0460

В Сумах вспомнят Чернобыльскую катастрофу

26 апреля в Сумах состоятся мероприятия по случаю 33-ей годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

10:00 - митинг-реквием и возложение цветов к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» (сквер по ул. Горького).

12:00 - концерт-реквием «Чернобыль - боль души моей» (областная филармония, ул. Петропавловская, 63).

Общество Чернобыль
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«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
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CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
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CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
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CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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