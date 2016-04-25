В Сумах вспомнят Чернобыльскую катастрофу

10:00 - митинг-реквием и возложение цветов к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» (сквер по ул. Горького).
12:00 - концерт-реквием «Чернобыль - боль души моей» (областная филармония, ул. Петропавловская, 63).
26 апреля День ангела празднуют: Артем, Георгий, Дмитрий, Марфа....
26 апреля в Сумах пройдут мероприятия по случаю 32-ой годовщины Чернобыльской катастрофы....
Сегодня, 14 декабря, в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, в Сумах почтили участников ликвидации последствий той...
Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак проанонсировал ряд интересных новаций, которые связаны с Чернобыльской зоной и ЧАЭС....
26 апреля в Сумах будут вспоминать о Чернобыльской катастрофе, которая произошла в 1986 году....