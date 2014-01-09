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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Новый аттракцион в Сумах: не выпади из троллейбуса на ходу (видео)

5 мая в Сумах на маршруте № 1 ездил неисправный троллейбус, - у него не закрывалась задняя дверь.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Олег Нестеренко, выложив видео.

«Троллейбус № 222, маршрут 1 - водителю наплевать на инструкцию, ПДД и безопасность пассажиров. На линии - с открытой задней дверью - пассажиры могут выпадать по ходу движения... Вот такой БАРДАК в КП!!!», - написал сумчанин.

 

«Как видим, годы правления Однорога (Виталий Однорог - директор КП "Электроавтотранс" с 2016 года - Ред.) в КП "Электроавтотранс" идут, а ситуация лишь усугубляется. Или водитель пренебрегает инструкцией или же на линию выпускается заведомо неисправный транспорт. А между тем - это угроза жизни людей», - прокомментировал ситуацию член общественной комиссии по транспорту Сумского горсовета Владимир Ведмедев. 

Общество Троллейбус
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