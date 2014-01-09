Новый аттракцион в Сумах: не выпади из троллейбуса на ходу (видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Олег Нестеренко, выложив видео.
«Троллейбус № 222, маршрут 1 - водителю наплевать на инструкцию, ПДД и безопасность пассажиров. На линии - с открытой задней дверью - пассажиры могут выпадать по ходу движения... Вот такой БАРДАК в КП!!!», - написал сумчанин.
«Как видим, годы правления Однорога (Виталий Однорог - директор КП "Электроавтотранс" с 2016 года - Ред.) в КП "Электроавтотранс" идут, а ситуация лишь усугубляется. Или водитель пренебрегает инструкцией или же на линию выпускается заведомо неисправный транспорт. А между тем - это угроза жизни людей», - прокомментировал ситуацию член общественной комиссии по транспорту Сумского горсовета Владимир Ведмедев.
Сумчанка Галина Ефремова в Фейсбуке рассказал об отношении работников КП «Электроавтотранс» к пассажирам.... 3
Сегодня, 27 июня, произошло возгорание в троллейбусе....
Прокуратура Сумской области сообщила: за резонансное ДТП, повлекшее смерть 17-летней девушки под колесами троллейбуса, должны ответить водитель и два начальника...
КП «Электроавторанс» собирает свой троллейбус. Машину изготавливают почти с нуля....
Сумчанин пожаловался мэру Сум на неадекватного водителя троллейбуса.... 14