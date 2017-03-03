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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27222

В Сумах начала работу региональная комиссия по реабилитации

Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение обстоятельств, связанных с репрессиями, обрабатывает и исследует материалы архивных дел, предоставляет соответствующие выводы Национальной комиссии, которая и принимает окончательное решение.

Новая редакция Закона «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов» (изменения приняты 18.05.2018) дает шанс на реабилитацию и восстановление исторической справедливости новым категориям репрессированных украинцев, подвергшихся репрессиям по политическим, социальным, классовым, национальным, религиозным и другим мотивам, принудительно переселенных, выселенных, привлеченных к принудительному труду в 1917-1991 гг. Закон восстанавливает справедливость морального характера перед теми, кто боролся за независимость, права лиц, которые были осуждены во внесудебные ном порядке, а также осужденных за деяния, которые не считаются преступлениями в цивилизованном обществе и предоставляет два статуса жертвам политических репрессий - реабилитированного или потерпевшего от репрессий.

По новой процедуре реабилитации и механизма предоставления статуса реабилитированного или потерпевшего от репрессий, для начала предоставляются заявления в региональную комиссию по реабилитации облгосадминистрации, которая работает непосредственно в помещении облгосадминистрации (г. Сумы, площадь Независимости, 2, каб. 2).

Удостоверение единого государственного образца будут выдавать органы местного самоуправления, в том числе ОТГ, по месту жительства реабилитированных лиц.

Региональная комиссия по реабилитации в Сумской области, образованная распоряжением главы Сумской облгосадминистрации от 12.02.2019 № 89-ОД, сегодня провела свое первое заседание и избрала руководство.

Главой комиссии избрана Ирина Федоренко - представитель Украинского института национальной памяти, ее заместителем - Людмила Рожкова, представитель творческого союза «Сумская областная организация Национального союза краеведов Украины», секретарем - Светлана Ревякина, представитель общественной организации «Сумская областная организация Всеукраинской правозащитной организации «Мемориал» имени Василия Стуса.

Заместитель руководителя аппарата - начальник управления организационной деятельности облгосадминистрации Светлана Чаусовская во время первого заседания комиссии заверила, что аппарат облгосадминистрации, на который возложены организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности региональной комиссии, присоединится и к мероприятиям, направленным на повышение осведомленности граждан и разъяснений всех тонкостей процедуры признания лица реабилитированным или пострадавшим от репрессий.

Общество Реабилитация Репрессии
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