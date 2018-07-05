Под Сумами обнаружили африканскую чуму свиней Сегодня утром лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти свиней в селе Верхняя Сыроватка Сумского района стала африканская чума.

Как сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко, в ветеринарную службу обратился предприниматель из Верхней Сыворотки, у которого умерли две свиньи. Выяснилось, что мужчина кормил животных с нарушением ветеринарно-санитарных правил, практически со свалки. По его словам, сегодня в Сумской райгосадминистрации должно состояться заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на которой будут определены карантинные мероприятия, пишет Sumy.Today.