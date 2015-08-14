Летом на Сумщине запланировано функционирование 715 детских лагерей

Летом на Сумщине будут действовать 635 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, где запланирован отдых 34870 детей, 47 профильных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений дополнительного образования, где по плану отдохнут 2554 ребенка, 19 лагерей труда и отдыха с плановым показателем 596 старшеклассников, 5 лагерей палаточного типа, где отдохнут 266 детей, 9 загородных образовательных лагерей, где запланировано оздоровить 2939 детей.
Как и в предыдущие годы, на базе учреждений общего среднего образования запланировано функционирование языковых лагерей или языковых отрядов. Так, в июне 2019 года по плану будет работать 251 языковой лагерь / языковой отряд, к отдыху в которых планируется привлечь 8727 детей.
В апреле преподаватели английского языка из 16 заведений общего среднего образования приняли участие в тренингах по подготовке к проведению пришкольных языковых лагерей GoCamp, организованных Министерством образования и науки Украины совместно с Общественной организацией Глобал Офис.
Лучшие плановые показатели охвата детей оздоровительными услугами пока имеют Глуховский, Конотопский, Недригайловский и Ахтырский районы, сообщает сайт Сумской ОГА.
Комиссия по обследованию состояния загородных детских заведений оздоровления и отдыха относительно безопасности пребывания в них детей и готовности к работе...
Об этом во время аппаратного совещания в Сумской облгосадминистрации сообщила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова....
Об особенностях проведения нынешней летней оздоровительно-отпускной кампании участникам аппаратного совещания в облгосадминистрации рассказали начальник управления молодежи и спорта облгосадминистрации Дмитрий...
29 октября состоялось подведение итогов смотра-конкурса среди загородных оздоровительных лагерей на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в...
В Сумах прошли соревнования III смены Спартакиады по пяти видам спорта среди команд загородных оздоровительных лагерей....