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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50158

В Сумах запретили гастроли цирков с животными

Сегодня, 5 июня, депутаты Сумского горсовета поддержали петицию о запрете передвижных цирков с животными на территории города.

За поддержку петиции проголосовали 22 депутата. Теперь Инспекции по благоустройству нужно разработать соответствующие правила гастролирования в Сумах цирков.

Общество Цирк
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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