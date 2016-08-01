В Сумах запретили гастроли цирков с животными

За поддержку петиции проголосовали 22 депутата. Теперь Инспекции по благоустройству нужно разработать соответствующие правила гастролирования в Сумах цирков.
2 мая по инициативе исполнительного комитета Конотопского городского совета состоялось совещание под председательством управляющего делами исполкома Любви Дубовик с участием...
За нарушение требований Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» оштрафован администратора цирка...
Кабмин поддержал инициативу Министерства экологии и утвердил поправки в законодательстве о защите животных от жестокого обращения....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить деятельность перевозочных зверинцев и использование животных в программе цирка на территории города Сумы»....
В связи с жалобами сумчан на жестокое обращение с животными в передвижном цирке, Госэкоинспекция провела внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного...