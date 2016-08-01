В Сумах запретили гастроли цирков с животными Сегодня, 5 июня, депутаты Сумского горсовета поддержали петицию о запрете передвижных цирков с животными на территории города.

За поддержку петиции проголосовали 22 депутата. Теперь Инспекции по благоустройству нужно разработать соответствующие правила гастролирования в Сумах цирков.