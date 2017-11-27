Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19449

Сумской чиновник отметил все прелести «велодорожки» на Прокофьева

Начальник управления молодежи и спорта Евгений Походня попытался прокатиться по велодорожке на ул. Прокофьева.

«ОСТОРОЖНО!!!

Внимание тем, кто ещё не ездил по велодорожке на Прокофьева, которая прерывается обрывом глубиной около полуметра!

Можно хорошо покататься(

Травмпункт недалеко», - написал он.

Напомним: этой «велодорожке», которая, впрочем, не обозначена дорожными знаками, уже два года. Об этом обрыве писалось уже не раз. Сам мэр Сум Александр Лысенко обещал проконтролировать устранение недоделок почти год назад. Но, похоже, пока наш веломэр сам не навернется в этом месте, дело не сдвинется с мертвой точки.

Общество Велодорожки
view counter

По тематике

Сумчане просят велодорожки на Роменской и Лушпы
07.06.2019 11:14

Сумчане просят велодорожки на Роменской и Лушпы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создание велодорожек по ул. Роменской и по проспекту Михаила Лушпы»....

27.08.2018 11:42

В Сумах снова вспомнили о велодорожках

Мэр Сум дал поручение вернуться к программе «Два колеса»....

16.07.2018 08:47

В Сумах продолжат строить велодорожки на тротуарах

В Сумах создали рабочую группу по вопросам разработки программы велосипедной инфраструктуры города....

В Сумах нашли крайнего: кто виноват в ужасном состоянии новой велодорожки на Героев Сумщины
06.06.2018 13:30

В Сумах нашли крайнего: кто виноват в ужасном состоянии новой велодорожки на Героев Сумщины

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Чья профессиональная небрежность привела к такому результату?»....

27.11.2017 08:51

В следующем году в Сумах займутся тротуарами и велодорожками

Мэр Сум Александр Лысенко дал подчиненным заданием вдвое увеличить количество обустроенных тротуаров в городе....

view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.