Сумской чиновник отметил все прелести «велодорожки» на Прокофьева Начальник управления молодежи и спорта Евгений Походня попытался прокатиться по велодорожке на ул. Прокофьева.

«ОСТОРОЖНО!!!

Внимание тем, кто ещё не ездил по велодорожке на Прокофьева, которая прерывается обрывом глубиной около полуметра!

Можно хорошо покататься(

Травмпункт недалеко», - написал он.

Напомним: этой «велодорожке», которая, впрочем, не обозначена дорожными знаками, уже два года. Об этом обрыве писалось уже не раз. Сам мэр Сум Александр Лысенко обещал проконтролировать устранение недоделок почти год назад. Но, похоже, пока наш веломэр сам не навернется в этом месте, дело не сдвинется с мертвой точки.