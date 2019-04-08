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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32364

В Сумах нет денег на ремонт подъездных путей к школам и больницам

Ремонт подъездных путей необходимо сделать для 42 школ, детсадов и больниц.

Об этом сегодня, 11 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

- Управление образования и отдел здравоохранения предоставили предложения о ремонте подъездных дорог к 42 учреждениям, - начал он. – Общая площадь ремонта около 60 тыс. кв. м. Большинство объектов требуют капитального ремонта дорог. Во сколько это может обойтись станет известно только после разработки проектно-сметной документации. Также были проведены обследования объектов, на которых необходимо провести восстановление асфальтного покрытия в первую очередь.

- Вы сделали список или график? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.

- Список. Есть рассчитанная стоимость по текущему ремонту. Нужно 2 млн грн. Но мы уже слышали, что у «Дорремстроя» не хватает оборотных средств.

- Опять не правильный доклад. Зачем мне слышать все это, расскажите мне, когда это будет сделано. Дайте план, график. И людям скажите, когда они увидят нормальные подъезды к школам, детсадам и больницам. Через неделю жду от вас конкретные планы с номерами школ, где будут ремонты.

Общество Подходы к школам
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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