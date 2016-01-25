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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине полиция выясняет причины гибели медоносных пчел

Происшествие произошло в Роменском районе. Владелец пасеки обратился в полицию с жалобой на действия местных аграриев, которые без предусмотренного в таких случаях предупреждения провели химическую обработку полей, что и могло привести к гибели насекомых.

10 июня в дежурную часть Роменского отдела полиции обратился 35-летний местный житель. Мужчина рассказал: в одном из сел района имеет пасеку в количестве двух десятков пчелосемей. Утром, приехав к своему хозяйству, при просмотре ульев обнаружил гибель определенного количества насекомых. По мнению мужчины, пчелы погибли в результате обработки химикатами полей местными сельхозпредприятиями. Он уже семь лет занимается пчеловодством, имеет все необходимые санитарно-ветеринарные документы, и до этого случая местные аграрии заранее извещали его о проведении подобных работ.

Накануне поздно вечером два местных агрогоподарства действительно проводили обработку химикатами сои на полях рядом с пасекой. Однако их представители предоставили все документы и сертификаты, свидетельствующие, что примененные вещества являются безопасными для пчел.

В настоящее время продолжается проверка с привлечением специалистов соответствующих отраслей сельского хозяйства, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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