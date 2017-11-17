Депутаты дали названия сумским мостам

Теперь это Воскресенский мост
Теперь сумские мосты и путепроводы имеют названия, которые были у них неофициально: мосты - Барановский, Белопольский, Воскресенский (ул. Горького), Пантелеймоновский (с ул. Роменской на ул. 20 лет Победы), Прокофьевский, Троицкий, Тягловый (на ул. Вячеслава Чорновола), Шевченковский, Харьковский, Харитоненко (с ул. Героев Крут на ул. Харитоненко); пешеходные мосты – Парковый (возле манежа СумГУ), Псельской (возле «Здыбанки»), Рынок и Холодногорский (оба с ул. Луговая на ул. Нижнехолодногорская); путепроводы – Курский, Лучанский, Прокофьевский, Харьковский, Черниговский.
Департамент инфраструктуры теперь должен установить таблички с соответствующими названиями.
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