В Сумах потратят полмиллиона на три пандуса В Сумах за счет городского бюджета продолжают делать пандусы в жилых домах, где проживают лица с инвалидностью.

В этом году первый пандус обустроили в доме по адресу: пр-т М. Лушпы, 11 (144777 грн). Там в подъезде проживают сразу два человека с инвалидностью. По словам жены одного из них, с появлением спуска после двухлетнего перерыва ее муж, наконец, сможет выйти на улицу.

Пандус в доме по адресу: ул. Глинки, 11 еще на стадии строительства (196 250 грн). Директор ООО «Сумыстримбуд», которое выполняет работы, Дмитрий Николаенко сообщил, что объект сейчас готов на 60%. Строительство начали 3 июля, а уже через неделю планируют завершить. Мастер спорта Украины международного класса Владислав Морозов, для которого делают съезд, рассказал, что был скептически настроен к строительству пандуса, но его прогнозы, к счастью, не оправдались: проектировщики учли его предложения и предусмотрели обустройство между квартирой и пандусом помещения для хранения инвалидной коляски, которое разгрузит квартиру, в которой одна комната.

Следующий пандус этого года будут строить в доме по адресу: ул. Ивана Сирко, 15 (185250 грн), где работы начнут в августе.

В 2019 году на строительство пандусов в жилых домах в городском бюджете предусмотрели 500 тыс. грн, но изыскивают возможность увеличения объемов финансирования.

По словам заместителя городского головы Алены Дмитревской, на учете в департаменте социальной защиты населения по вопросу устройства пандусов находятся 20 человек с инвалидностью. Трем спуск сделают в текущем году, по двум отсутствует согласие других жильцов дома, по остальным 15 которые обратились с соответствующей просьбой в 2018 и 2019 годах, вопрос прорабатывается.