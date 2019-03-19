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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54275

Сумская велосотка ищет волонтеров и фотографов

Первая «Сумская велосотка» пройдет уже 27 июля.

Первая сумская велосотка, в рамках которой будут две дистанции – на 50 км и 100 км состоится 27 июля. Регистрация здесь до 24 июля. В короткой дистанции примут участие 50 человек, в длинной - 100. В пакет (375 грн) входит медаль финишера, чип, стартовый номер, питание на дистанции и финише, камера хранения, фото с заезда.

Маршрут посмотреть можно здесь.

Сейчас организаторы ищут волонтеров и фотографов.

Тел. 0664582837 или пишите в комментариях под постом в событии в Фейсбуке.

Спорт Велосотка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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