Сумская велосотка ищет волонтеров и фотографов

Первая сумская велосотка, в рамках которой будут две дистанции – на 50 км и 100 км состоится 27 июля. Регистрация здесь до 24 июля. В короткой дистанции примут участие 50 человек, в длинной - 100. В пакет (375 грн) входит медаль финишера, чип, стартовый номер, питание на дистанции и финише, камера хранения, фото с заезда.

Маршрут посмотреть можно здесь.

Сейчас организаторы ищут волонтеров и фотографов.

Тел. 0664582837 или пишите в комментариях под постом в событии в Фейсбуке.