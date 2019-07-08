Два нардепа снова проходят в Верховную Раду от Сумщины Андрей Деркач и Игорь Молоток с большим запасом лидируют в своих округах.

В округе № 159 (центр - Глухов) посчитали пока всего 19,54%. У Андрея Деркача, для которого это будет уже седьмая ходка в Верховную Раду, 41,2% голосов. У выдвиженца «Слуги народа» Дмитрия Шевченко в два раза меньше – 21,1%, у Владимира Зеленского – 5,36%...

По партийным спискам здесь лидирует «Слуга народа» - 47,54%, дальше – «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 23,17%, «Батькивщина» - 8,55%, Радикальная партия – 4,95%, «Сила и честь» - 3,34%, «Европейская солидарность» - 2,91%...

В округе № 160 (Конотоп и Шостка) после подсчета 56,84% лидирует нардеп-самовыдвиженец Игорь Молоток – 42,53%. Он также обставил «слугу народа» Татьяну Сахнюк в два раза – 20,93%, дальше – Владимир Пилипейко («Оппозиционная платформа – За жизнь») – 12,77%, Артем Семенихин – 11,38%...

По партийным спискам здесь лидирует «Слуга народа» - 51,79%, дальше – «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 15,58%, «Батькивщина» - 7,33%, «Сила и честь» - 5,55%, «Европейская солидарность» - 4,28%, Радикальная партия – 3,62%...

По двум другим округам, где нет своих экс-нардепов лидируют, как и в Сумах, выдвиженцы «Слуги народа».

По 161-му округу (центр - Ромны) после подсчета 26,33% протоколов на первом месте Максим Гузенко – 35,03%. На втором Анатолий Кобзаренко – 21,32%, дальше – Виктор Ладуха («Батькивщина») – 11,67%...

По партийным спискам здесь в лидерах «Слуга народа» - 48,7%, «Батькивщина» - 15,38%, Радикальная партия – 8,27%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 6,06%, «Сила и честь» - 5,35%, «Европейская солидарность» - 4,57…

В 162-ом округе (Ахтырка) посчитали 30,58% протоколов. Здесь «слуга народа» Николай Задорожний лидирует с трехкратным отрывом: 38,98% против 13,75% у Юрия Бовы («Сила людей»). Дальше – Николай Смилык (Батькивщина) – 12,25%, Иван Лозовый – 11,13%...

По партийным спискам у «Слуги народа» 53,57%, дальше - «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 13,2%, «Батькивщина» - 7,73%, Радикальная партия – 6,69%, «Европейская солидарность» - 3,58, «Сила и честь» - 3,29%...