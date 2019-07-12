Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57278

В Ромнах посчитали все протоколы

В округе № 161 (Ромны) посчитали все 100 % протоколов.

Победил здесь Максим Гузенко от «Слуги народа» - 37,37%. Дальше – Анатолий Кобзаренко – 19%, Виктор Ладуха («Батькивщина») – 16,25%...

Среди партий лидируют: «Слуга народа» - 50,59%, «Батькивщина» - 15,52%, Радикальная партия – 7,98%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 6%, «Сила и честь» - 4,73%, «Европейская солидарность» - 4,14%... 

Политика Выборы 2019 Максим Гузенко
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В Белополье посчитали все протоколы
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В Белополье посчитали все протоколы

Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные результаты выборов в Верховную Раду Украины в мажоритарном округе № 158....

Вчера 07:18

На Сумщине до сих пор не посчитали все протоколы

Только на одном округе справились еще вчера днем....

В Шостке посчитали все голоса: победитель – нардеп Молоток
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На округе № 160 (Шостка и Конотоп) посчитали все протоколы с участковых комиссий....

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На Сумщине к уголовной ответственности привлечены двух глав и двух секретарей избирательных комиссий

Глава и секретарь участковой избирательной комиссии в г. Сумы подписали еще незаполненные два протокола о подсчете голосов избирателей....

22.07.2019 07:01

Два нардепа снова проходят в Верховную Раду от Сумщины

Андрей Деркач и Игорь Молоток с большим запасом лидируют в своих округах....

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«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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