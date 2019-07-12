В Ромнах посчитали все протоколы

Победил здесь Максим Гузенко от «Слуги народа» - 37,37%. Дальше – Анатолий Кобзаренко – 19%, Виктор Ладуха («Батькивщина») – 16,25%...
Среди партий лидируют: «Слуга народа» - 50,59%, «Батькивщина» - 15,52%, Радикальная партия – 7,98%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 6%, «Сила и честь» - 4,73%, «Европейская солидарность» - 4,14%...
Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные результаты выборов в Верховную Раду Украины в мажоритарном округе № 158....
Только на одном округе справились еще вчера днем....
На округе № 160 (Шостка и Конотоп) посчитали все протоколы с участковых комиссий....
Глава и секретарь участковой избирательной комиссии в г. Сумы подписали еще незаполненные два протокола о подсчете голосов избирателей....
Андрей Деркач и Игорь Молоток с большим запасом лидируют в своих округах....