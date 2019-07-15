За фото бюллетеня в Сети сумчанина оштрафовали на 510 грн

30 июля гражданин Л. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 212-10 КУоАП (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума), сообщает Заречный райсуд Сум.
Согласно протокола об административном правонарушении от 21.07.2019 года гр. Л., находясь в помещении УИК, разместил в сети интернет фото своего заполненного бюллетеня для голосования, чем нарушил требования ч.3 ст. 70 ЗУ «О выборах народных депутатов Украины» и совершил правонарушение предусмотренное ст. 212-10 КУоАП.
Правонарушитель в судебном заседании вину признал полностью. К лицу применено административное взыскание в виде штрафа в размере 510 грн.
На сегодня постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней.
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