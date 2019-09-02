Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37364

Нардеп от Сумщины побывал в Роменской исправительной колонии

24 февраля государственное учреждение «Роменская исправительная колония (№56)» посетил народный депутат Украины по 161-му округу Максим Гузенко.

Вместе с первым замглавы Роменской райгосадминистрации Владимиром Татариновым и главой Перекрестовского поселкового совета Вячеславом Ярошенко, в сопровождении начальника учреждения Александра Фурсы он совершил обход внешней запрещенной зоны, комнаты краткосрочных и длительных свиданий.

Ознакомился с условиями содержания осужденных к пожизненному лишению свободы отделения социально-психологической службы №9 и с ходом проведения ремонтных работ рентген-кабинета в помещении медицинской части учреждения. Особое внимание уделялось вопросу реконструкции очистных сооружений учреждения и предоставления финансовой помощи.

Жалоб от осужденных на незаконные действия со стороны администрации учреждения и на состояние коммунально-бытового обеспечения осужденных не поступало.

Право Максим Гузенко Роменская исправительная колония №56

По тематике

В Роменской исправительной колонии провели День открытых дверей
11.10.2019 10:41

В Роменской исправительной колонии провели День открытых дверей

10 октября в государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№56)» проведен «День открытых дверей»....

На Сумщине наркотики в колонию доставлял пожарный
16.09.2019 14:53

На Сумщине наркотики в колонию доставлял пожарный

В Роменской исправительной колонии (№ 56) пресечена попытка доставки запрещенных предметов....

В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики
13.09.2019 12:52

В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики

В Роменской исправительной колонии (№56) изъяты запрещенные предметы....

В Роменскую колонию передали перец, фаршированный наркотиками
10.09.2019 17:10

В Роменскую колонию передали перец, фаршированный наркотиками

9 сентября в Роменской исправительной колонии предупредили попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....

Новый нардеп от Сумщины получил в августе более 3 миллионов
02.09.2019 13:14

Новый нардеп от Сумщины получил в августе более 3 миллионов

Об этом свидетельствует сообщение Максима Гузенко о существенных изменениях в имущественном состоянии, которое он подал в НАПК 20 августа....

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
В Сумах водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия (видео)
Сегодня 17:06
Сумчане снова просят власти построить крытый каток
Сегодня 16:50
Нардеп от Сумщины побывал в Роменской исправительной колонии
Сегодня 16:37
Сумчане без деклараций с «первичкой» весной останутся без бесплатной специализированной медицинской помощи
Сегодня 16:17
В Сумах провели чемпионат области по шашкам
Сегодня 16:00
Голь на выдумку хитра: в Шостке задержали изобретательного вора
Сегодня 15:49
Отбойник на Воскресенском мосту в Сумах отремонтировали проволочкой
Сегодня 15:21
Глуховская каратистка отличилась в Трансильвании
Сегодня 15:15
Тогда отключим газ
Сегодня 15:14
Сумской водоканал уже знает, где завтра отключит воду
Сегодня 15:10
В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна
Сегодня 15:02
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.