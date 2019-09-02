Нардеп от Сумщины побывал в Роменской исправительной колонии 24 февраля государственное учреждение «Роменская исправительная колония (№56)» посетил народный депутат Украины по 161-му округу Максим Гузенко.

Вместе с первым замглавы Роменской райгосадминистрации Владимиром Татариновым и главой Перекрестовского поселкового совета Вячеславом Ярошенко, в сопровождении начальника учреждения Александра Фурсы он совершил обход внешней запрещенной зоны, комнаты краткосрочных и длительных свиданий.

Ознакомился с условиями содержания осужденных к пожизненному лишению свободы отделения социально-психологической службы №9 и с ходом проведения ремонтных работ рентген-кабинета в помещении медицинской части учреждения. Особое внимание уделялось вопросу реконструкции очистных сооружений учреждения и предоставления финансовой помощи.

Жалоб от осужденных на незаконные действия со стороны администрации учреждения и на состояние коммунально-бытового обеспечения осужденных не поступало.