В Роменскую колонию передали перец, фаршированный наркотиками

Так, в 16.00 при осмотре содержимого посылки, поступившей в учреждение на имя осужденного Т., 1992 года рождения, от гражданина С., внутри сладкого перца был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения, а в упаковке со сгущенным молоком два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом неизвестного происхождения.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины, сообщает управление исполнения уголовных наказаний.
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