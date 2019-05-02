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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10154

В Роменскую колонию передали перец, фаршированный наркотиками

9 сентября в Роменской исправительной колонии предупредили попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, в 16.00 при осмотре содержимого посылки, поступившей в учреждение на имя осужденного Т., 1992 года рождения, от гражданина С., внутри сладкого перца был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения, а в упаковке со сгущенным молоком два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом неизвестного происхождения.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины, сообщает управление исполнения уголовных наказаний.

Право Роменская исправительная колония №56

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