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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50123

Сумчани взяли участь у Марші пам’яті у Варшаві

Делегація Товариства польської культури у Сумах взяла участь Марші пам’яті у столиці Польщі, присвяченому 75-річчю Варшавського повстання.

Учасники Меморіальної процесії пройшли містом до кладовища повстанців у районі Воля. Тут поховані мешканці польської столиці, військові та добровольці, які загинули під час Повстання у серпні – жовтні 1944 року проти нацистських окупантів.

Голова Товариства польської культури у Сумах Владімеж КУЧИНСЬКИЙ поділився незабутніми враженнями від участі у Марші пам’яті та інших заходах, організованих з нагоди історичної дати.

Нагадаємо, Варшавське повстання - головна військова операція польського опору Армії Крайової проти Третього Рейху з метою звільнення Варшави і відновлення польської державності. Повстання тривало 63 дні, і було найбільшою військовою операцією, здійсненою будь-яким європейським рухом опору під час Другої світової війни. І хоча воно не досягло військової та політичної мети, але в той же час стало для поляків символом мужності та рішучості в боротьбі за незалежність. Під час повстання загинуло близько 10 тисяч учасників і ще близько 7 тисяч пропали без вісти, ще до 17 тисяч потрапили у полон.

Общество Марш памяти Польша
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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