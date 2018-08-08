Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10431

Сумской исполком принял решение снести незаконный забор возле гимназии № 1

Сегодня, 13 августа, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решении о снесении двух объектов, которые были установлены / построены незаконно.

Первый из них – киоск возле дома по пр. Лушпы, 45, второй – элемент благоустройства (забор) возле гимназии № 1.

Напомним: этот «элемент благоустройства» в полтора кирпича начали строить еще в прошлом году, назвав забором, однако на прошлой неделе на него начали ставить элементы будущей крыши, так что забор плавно превратился в стену…

Фото
Право Гимназия № 1 Незаконный забор
view counter

По тематике

В каких школах Сум продолжается карантин
18.02.2019 09:54

В каких школах Сум продолжается карантин

Два учреждения общего среднего образования полностью или частично находятся на карантине....

15.02.2019 13:16

В Сумской гимназии продлили карантин

В Сумской гимназии № 1 продлили карантин до 19 февраля....

Коммунальщики убрали половину висячего забора в центре Сум
12.11.2018 14:36

Коммунальщики убрали половину висячего забора в центре Сум

За выходные коммунальные службы срезали половину забора с одной стороны стадиона школы № 12 и гимназии № 1, которые ютятся...

На школьном дворе в центре Сум рухнул забор
08.11.2018 22:08

На школьном дворе в центре Сум рухнул забор

Забор, вокруг школьного стадиона, который начал рушиться в прошлом году из-за подтопления, таки завалился....

В Сумах забыли об обвалившемся школьном заборе?
08.08.2018 10:17

В Сумах забыли об обвалившемся школьном заборе?

С обвалившимся осенью прошлого года забором возле стадиона гимназии № 1 и школы № 12 никто ничего не делает....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.