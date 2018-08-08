Сумской исполком принял решение снести незаконный забор возле гимназии № 1

Первый из них – киоск возле дома по пр. Лушпы, 45, второй – элемент благоустройства (забор) возле гимназии № 1.
Напомним: этот «элемент благоустройства» в полтора кирпича начали строить еще в прошлом году, назвав забором, однако на прошлой неделе на него начали ставить элементы будущей крыши, так что забор плавно превратился в стену…
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За выходные коммунальные службы срезали половину забора с одной стороны стадиона школы № 12 и гимназии № 1, которые ютятся...
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С обвалившимся осенью прошлого года забором возле стадиона гимназии № 1 и школы № 12 никто ничего не делает....