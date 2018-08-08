Сумской исполком принял решение снести незаконный забор возле гимназии № 1 Сегодня, 13 августа, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решении о снесении двух объектов, которые были установлены / построены незаконно.

Первый из них – киоск возле дома по пр. Лушпы, 45, второй – элемент благоустройства (забор) возле гимназии № 1.

Напомним: этот «элемент благоустройства» в полтора кирпича начали строить еще в прошлом году, назвав забором, однако на прошлой неделе на него начали ставить элементы будущей крыши, так что забор плавно превратился в стену…