Генпрокурор увольняет Маслюка с должности зампрокурора Сумской области После окончания декретного отпуска по уходу за ребенком зампрокурора области Сергей Маслюк на работу не вернулся.

В ответ на запрос Sumy.Today о возвращении Сергея Маслюка к выполнению служебных обязанностей после выхода из «декрета», прокуратура Сумской области сообщила:

«Заместитель прокурора области Маслюк Сергей Владимирович до 18.09.2019 г. находился в отпуске по уходу за ребенком, 19.09.2019 года к выполнению служебных обязанностей не приступил, в телефонном режиме сообщил, что он на больничном.

В соответствии с приказом Генерального прокурора №153к от 19.09.2019 заместитель прокурора Сумской области Маслюк Сергей Владимирович считается уволенным с должности в органах прокуратуры в первый рабочий день после окончания периода временной нетрудоспособности».

Напомним: сейчас Сергей Маслюк является обвиняемым по двум уголовным производствам. Оба рассматриваются Заречным районным судом города Сумы. В одном производстве он обвиняется в использовании заведомо подложного листка нетрудоспособности за август 2017 года (ч.4 ст. 358 УК Украины). Сейчас происходит допрос свидетелей по делу. Следующее судебное заседание состоится 10 октября 2019 года, в 11 час. 00 мин. Второе уголовное производство по обвинению заместителя прокурора Сумской области поступило в суд 16 июля 2019 года. В нем также говорится об использовании заведомо поддельного листка нетрудоспособности, из которого усматривается, что он находился на лечении с 3 по 6 января 2017 года (ч.4 ст. 358 УК Украины). В этом деле до сих пор продолжается подготовительное судебное заседание. Последнее отложено в связи с неявкой прокурора. Следующее подготовительное судебное заседание состоится в 10 час. 00 мин. 10 октября 2019 года.