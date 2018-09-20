Юные танцоры с Сумщины покорили Одессу Танцевальный коллектив из Путивля добыл победу на Всеукраинском хореографическом фестивале-конкурсе.

В Одессе состоялся Всеукраинский хореографический фестиваль-конкурс «Кубок хореографа Южного региона Украины» по современной и эстрадной хореографии. Сумскую область представил танцевальный коллектив «Assorti» Путивльского детской музыкальной школы.

В категории «Ансамбль «Teens Dance show» с постановкой «Танцуй с нами» коллектив стал лауреатом I премии, в категории «Ансамбль «KIDS Dance show» постановка «Веселые тараканы» и в категории «Ансамбль «KIDS Classic» постановка «В облаках» - лауреатом II премии.

За креативность постановок свою награду получила и руководитель коллектива «Assorti» Галина Шаповалова.

Сейчас победители готовятся к участию во II этапе фестиваля-конкурса по современной и эстрадной хореографии, который состоится в ноябре в г. Ивано-Франковск, сообщает сайт Сумской ОГА.