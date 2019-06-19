В Глухове соревновались воркаутеры

Замечательная солнечная погода способствовала проведению соревнований, и участники смогли продемонстрировать максимум своих возможностей.
Всего в трех номинациях приняли участие - 36 участников.
Судьи - представители команды Street Workout Sumy: Колесник Николай, Самойленко Денис, Волин Сергей, Вишневецкий Владимир, Шевелев Леонид.
Переходим к результатам соревнований:
Номинация - «Workout Battles»:
1 место - Федорченко Назар (Киев)
2 место - Бригинец Николай (Киевская обл.)
3 место - Косенко Илья (Конотоп)
Номинация - «Endurance professionals»
1 место - Вишневецкий Владимир (Глуховский район)
2 место - Привалов Богдан (Сумы)
3 место - Самойленко Денис (Сумы)
Номинация - «Street Lifting»
1 место - Привалов Богдан (Сумы)
2 место - Рябчун Артем (Киев)
3 место - Хрипливенко Владимир (Бровары)
Самому младшему участнику было всего 10 лет, что не может не вдохновлять на организацию новых еще более масштабных ивентов, пишут организаторы.
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