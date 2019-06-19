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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Глухове соревновались воркаутеры

14 октября ко Дню защитника Украины, Дню казачества и Покровы Пресвятой Богородицы команда Street Workout Sumy совместно с ОО Союз инициативной молодежи «СЕНС», ДЖУРА, казацким клубом «Гарда», ФСК «Гармония» провели третьи открытые соревнования по воркауту в г. Глухов.

Замечательная солнечная погода способствовала проведению соревнований, и участники смогли продемонстрировать максимум своих возможностей.

Всего в трех номинациях приняли участие - 36 участников.

Судьи - представители команды Street Workout Sumy: Колесник Николай, Самойленко Денис, Волин Сергей, Вишневецкий Владимир, Шевелев Леонид.

Переходим к результатам соревнований:

Номинация - «Workout Battles»:

1 место - Федорченко Назар (Киев)

2 место - Бригинец Николай (Киевская обл.)

3 место - Косенко Илья (Конотоп)

Номинация - «Endurance professionals»

1 место - Вишневецкий Владимир (Глуховский район)

2 место - Привалов Богдан (Сумы)

3 место - Самойленко Денис (Сумы)

Номинация - «Street Lifting»

1 место - Привалов Богдан (Сумы)

2 место - Рябчун Артем (Киев)

3 место - Хрипливенко Владимир (Бровары)

Самому младшему участнику было всего 10 лет, что не может не вдохновлять на организацию новых еще более масштабных ивентов, пишут организаторы.

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