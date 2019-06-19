В Глухове соревновались воркаутеры 14 октября ко Дню защитника Украины, Дню казачества и Покровы Пресвятой Богородицы команда Street Workout Sumy совместно с ОО Союз инициативной молодежи «СЕНС», ДЖУРА, казацким клубом «Гарда», ФСК «Гармония» провели третьи открытые соревнования по воркауту в г. Глухов.

Замечательная солнечная погода способствовала проведению соревнований, и участники смогли продемонстрировать максимум своих возможностей. Всего в трех номинациях приняли участие - 36 участников. Судьи - представители команды Street Workout Sumy: Колесник Николай, Самойленко Денис, Волин Сергей, Вишневецкий Владимир, Шевелев Леонид. Переходим к результатам соревнований: Номинация - «Workout Battles»: 1 место - Федорченко Назар (Киев) 2 место - Бригинец Николай (Киевская обл.) 3 место - Косенко Илья (Конотоп) Номинация - «Endurance professionals» 1 место - Вишневецкий Владимир (Глуховский район) 2 место - Привалов Богдан (Сумы) 3 место - Самойленко Денис (Сумы) Номинация - «Street Lifting» 1 место - Привалов Богдан (Сумы) 2 место - Рябчун Артем (Киев) 3 место - Хрипливенко Владимир (Бровары) Самому младшему участнику было всего 10 лет, что не может не вдохновлять на организацию новых еще более масштабных ивентов, пишут организаторы.