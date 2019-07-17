На Сумщине уменьшилось количество безработных

По ее словам, по состоянию на 1 августа уровень безработицы в области составил 8%, что на 0,6% ниже предыдущего года. Зафиксированное количество безработных - 14053 человека. За этот период учтено 3206 свободных рабочих мест, заявленных работодателями в службу занятости области. Это на 469 мест (на 17%) больше, чем в прошлом году. На 1 вакантное место претендовало 4 человека, в прошлом году - 5, в позапрошлом - 7.
Проблемой на региональном рынке труда остается уменьшение среднесписочной численности штатных работников. В течение августа этого года, по сравнению с предыдущим месяцем, среднесписочная численность работников сократилась на 0,3% и составляет почти 191,1 тыс. человек. К началу года на 5,9 тыс. человек уменьшилось штатная численность. Одной из причин ее уменьшения является миграционный отток, как внутренний, так и за границу.
По результатам обследований рабочей силы на Сумщине количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в I полугодии 2019 составила 484,1 тыс. человек.
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