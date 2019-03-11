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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12177

В Сумах евродвор кладет компания, зарегистрированная в гараже

Управление капитального строительства Сумского городского совета потратит на капитальный ремонт придомовой территории жилого дома по ул. Заливная, 1 почти 900 тыс. гривен.

Договор о выполнении работ заключили с ООО «Оптимас». По информации сайта Уoucontrol, компания предоставляет 19 видов услуг в области строительства и транспорта. Хотя ни одна единица автотранспорта в собственности или пользовании фирмы не находится, пишет Громадський моніторинг.

Размер уставного капитала ООО «Оптимас» составляет всего 1000 гривен. Основатель и владелец компании - Эдуард Пинаев. Он также является основателем строительной фирмы «Бруксит». Обе компании зарегистрированы по одному адресу, ул. Рубежная, 10. Это улица на окраине города, вблизи железной дороги и дачного кооператива. Между 8 и 12 домами находятся металлические гаражи.

Всего по этому адресу зарегистрировано 4 компаний, в том числе знаменитый «Зенит-Брук», которое занимается евродворами в Сумах с 2014 года.

Доходы от деятельности ООО «Оптимас» регулярно получает Лариса Цыганок, которая работает в Государственной финансовой инспекции в Сумской области.

Сейчас вблизи первого дома по Заливной частично оснащены тротуары. Перед парковкой разбросан старый кирпич, местами видны латки нового асфальта. Впрочем, пока никакие работы не проводятся. Согласно календарному плану выполнения капитального ремонта, ремонт должен быть завершен до конца декабря.

Поэтому можем предположить, что новое дорожное покрытие возле дома обустраивать уже по морозу.

Стоит отметить, что по данным сайта clarity-project, ООО «Оптимас» - победитель в 25 бюджетных закупках на общую сумму 14300000 гривен.

24 из 25 договоров заключены с управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета.

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