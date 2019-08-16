Новый памятник Ярославу Мудрому в Сумах: реакция соцсетей

Не все сумчане восприняли открытие памятника позитивно.
Сегодня, 23 октября, в сквер напротив Ильинской церкви открыли памятник Ярославу Мудрому....
В среду, 23 октября, в Сумах состоится открытие памятника Ярославу Мудрому....
С воскресенья, 13 октября, в сумах установили памятник Ярославу Мудрому....
Сегодня, 28 августа, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решения об установке памятников Семену Сапуну и Ярославу Мудрому....
Комісія з питань увічнення пам'яті видатних осіб та подій розглянула питання розміщення трьох пам’ятників....