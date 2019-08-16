Новый памятник Ярославу Мудрому в Сумах: реакция соцсетей В среду, 23 сентября, в Сумах в сквере напротив Ильинской церкви открыли памятник Ярославу Мудрому, установленный за счет неизвестных меценатов.

Не все сумчане восприняли открытие памятника позитивно.