В Сумах представители нацменьшинств высадят аллею

Акция инициирована благотворительной организацией «Хесед Хаим», к ней с саженцами, инвентарем и хорошим настроением могут присоединиться все желающие.
Контактное лицо: Татьяна Мирская, тел.: (050) 1340271.
Место проведения - сквер «Дружба».
Начало - 13:00.
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