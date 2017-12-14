В Сумах представители нацменьшинств высадят аллею

Акция инициирована благотворительной организацией «Хесед Хаим», к ней с саженцами, инвентарем и хорошим настроением могут присоединиться все желающие.

Контактное лицо: Татьяна Мирская, тел.: (050) 1340271.

Место проведения - сквер «Дружба».

Начало - 13:00.

Напомним: высадка планировалась в прошлое воскресенье, но ее перенесли из-за плохой погоды.