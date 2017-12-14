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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37177

В Сумах представители нацменьшинств высадят аллею

3 ноября состоится акция «Зеленый город» - высадка аллеи представителями национальных меньшинств, проживающих в Сумах.

Акция инициирована благотворительной организацией «Хесед Хаим», к ней с саженцами, инвентарем и хорошим настроением могут присоединиться все желающие.

Контактное лицо: Татьяна Мирская, тел.: (050) 1340271.

Место проведения - сквер «Дружба».

Начало - 13:00.

Напомним: высадка планировалась в прошлое воскресенье, но ее перенесли из-за плохой погоды.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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