Прокуратура просит взыскать 850 грн с экс-зампрокурора Сумской области В Заречном райсуде начались судебные прения по делу бывшего заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Прокуратура просит признать его виновным в использовании поддельного больничного и назначить ему штраф - 850 грн. А также взыскать с него судебные издержки - 3,7 тыс. грн, пишет UA:СУМИ.

По версии следствия, будучи в отпуске, чиновник оформил больничный, а сам в это время отдыхал на курорте.

Напомним: дело о поддельном больничном, в котором фигурирует Сергей Маслюк, слушают повторно. После того, как в марте 2019 года Сумской апелляционный суд вернул его в первую инстанцию. В июне 2018 года Заречный районный суд города Сумы признал Сергея Маслюка виновным в использовании поддельного больничного и оштрафовал на 850 гривен. В октябре 2017 года на такие деньги Заречный районный суд оштрафовал врача, выдавшего Сергею Маслюку поддельный документ.