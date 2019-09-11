Прокуратура просит взыскать 850 грн с экс-зампрокурора Сумской области

Прокуратура просит признать его виновным в использовании поддельного больничного и назначить ему штраф - 850 грн. А также взыскать с него судебные издержки - 3,7 тыс. грн, пишет UA:СУМИ.
По версии следствия, будучи в отпуске, чиновник оформил больничный, а сам в это время отдыхал на курорте.
Напомним: дело о поддельном больничном, в котором фигурирует Сергей Маслюк, слушают повторно. После того, как в марте 2019 года Сумской апелляционный суд вернул его в первую инстанцию. В июне 2018 года Заречный районный суд города Сумы признал Сергея Маслюка виновным в использовании поддельного больничного и оштрафовал на 850 гривен. В октябре 2017 года на такие деньги Заречный районный суд оштрафовал врача, выдавшего Сергею Маслюку поддельный документ.
С 5 ноября Сергея Маслюка уволили с должности заместителя прокурора Сумской области....
В деле зампрокурора Сумской области Сергея Маслюка суд вернул обвинительный акт....
Сегодня, 24 октября, в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка....
После окончания декретного отпуска по уходу за ребенком зампрокурора области Сергей Маслюк на работу не вернулся....
Сегодня, 11 сентября, в Заречном райсуде Сум состоялось заседание по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка в использовании поддельного...