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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55229

В Глухове в бильярд сыграли Ленин с Брежневым

1 февраля в Глухове прошел турнир по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди молодежи и любителей.

В зале бильярдного клуба «ВИВА» собрались 20. Турнир начался около 11-ти утра, последнюю партию закончили в восемь вечера.

Что интересно, до четвертьфинала дошел игрок по фамилии Ленин, а выиграл и вовсе Брежнев, правда, Владислав. Глуховчанин обыграл в решающем матче шосткинца Александра Дюника.

Победитель и призеры были награждены кубком, памятными статуэтками, медалями и дипломами отдела молодежи и спорта Глуховского городского совета и сертификатами на бесплатные часы в бильярдном клубе «ВИВА».

Спорт Бильярд Глухов

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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