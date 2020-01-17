В Глухове в бильярд сыграли Ленин с Брежневым 1 февраля в Глухове прошел турнир по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди молодежи и любителей.

В зале бильярдного клуба «ВИВА» собрались 20. Турнир начался около 11-ти утра, последнюю партию закончили в восемь вечера.

Что интересно, до четвертьфинала дошел игрок по фамилии Ленин, а выиграл и вовсе Брежнев, правда, Владислав. Глуховчанин обыграл в решающем матче шосткинца Александра Дюника.

Победитель и призеры были награждены кубком, памятными статуэтками, медалями и дипломами отдела молодежи и спорта Глуховского городского совета и сертификатами на бесплатные часы в бильярдном клубе «ВИВА».