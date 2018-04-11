Мэр Сум пообещал отремонтировать аварийную школьную крышу Александр Лысенко пообещал, что на сессии 26 февраля будут выделены средства из городского бюджета н ремонт крыши школы № 21.

- Антонина Николаевна, давайте мы снимем вопрос относительно ремонта кровли по школе № 21, - обратился он к начальнику горуправления образования Антонине Данильченко. – Средства запланированы, предложение городского головы готовиться. Мы уже говорили, что мы делаем ремонт. Потому что уже учителя-ветераны обращаются ко мне. Мы не успели в том году это сделать из-за погодных условий. Сейчас погодные условия позволяют, потому раньше приступаем к этой работе. После сессии 26 февраля принимаем решение, дополнительно средства выделяются и вперед делаем проектную документацию.

Напомним: на планово-бюджетную депутатскую комиссию приходил директор школы № 21 Олег Шпаков, который просил депутатов выделить 1,5 млн грн на ремонт крыши. Те отказали, посоветовав идти к мэру. Директор говорил, что у мэра уже был, тот послал к ним. Так что получается замкнутый круг. Только когда получился резонанс в СМИ, что-то зашевелилось…