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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:26117

На Сумщині розпочалися заходи до Дня Героїв Небесної Сотні

З нагоди Дня Героїв Небесної Сотні в експозиційній залі «Революція Гідності та АТО: сумський вимір» обласного краєзнавчого музею відбулася зустріч військовослужбовців в/ч 3051 Національної гвардії України з учасниками подій на Євромайдані – Віктором КАЗБАНОМ, Миколою КАРПЕНКОМ і Юрієм ХОМУКОМ.

Присутні в залі поринули в атмосферу Майдану, відчули його подих, пройшлися слідами його учасників, крок за кроком відновили в пам’яті ті важкі для України дні.

Учасники Революції Гідності розповіли про участь у буремних подіях листопада 2013 — лютого 2014 рр., прокоментували свої світлини з Майдану, згадали друзів, побратимів і всіх, кому була не байдужа доля України, хто відстоював її гідність і краще майбутнє. Хвилиною мовчання та спільною молитвою присутні вшанували пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні.

 
Общество Небесная Сотня

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