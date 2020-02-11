Что известно о жителе Сумщины, который поджег себя во Офисом президента Житель Сумщины поджег себя под Офисом президента 26 февраля. Произошло это во время митинга врачей.

В Офисе президента сообщили: в акции медиков мужчина не участвовал, появился там неожиданно. Сейчас он с ожогами в больнице. Зовут его Александр Бурлаков. Живет в селе Новоивановка Белопольского района. Его родственники и односельчане предполагают: пойти на самосожжение он мог, потому что много лет не может получить землю, говорится в сюжете Суспільного.

Силами людей, которые были рядом, и полицейских, пламя на мужчине потушили. Он в тяжелом состоянии.

Андрей Жернов, главный врач Киевской городской клинической больницы №2, рассказал: «Голова, туловище и конечности верхние и нижние - всего понемногу. Лечить его надо. Здесь, скорее всего, понадобится оперативное вмешательство».

Оксана Тищенко, пресс-офицер Печерского райуправления милиции в Киеве, рассказала: «Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, пока правоохранители устанавливают обстоятельства и мотив такого поступка, проверка продолжается».

«Он обращался не в одну инстанцию, - говорит родственник мужчины Вадим Сохань. - Обращался и в полицию, и в сельский совет, и в прокуратуру обращался, к народным депутатам, и к Президенту, и в НАБУ, но ответов никаких не было».

В Новоивановке Александр Бурлаков имеет дом, живет сам, рассказали его односельчане.

«Оно должно к этому прийти и так произойти. Это тянется уже давно, с самого начала, как распалось у нас подсобное хозяйство. Я три созыва был депутатом сельсовета от этого села и три созыва, 12 лет, сражался за паи», - рассказывает житель Новоивановки Сергей Шинкаренко.

Предприятие, где работал Александр Бурлаков, ликвидировали более 15 лет назад, говорит Вадим Сохань. Часть его земель и хотел взять пострадавший, они находятся в пределах Гуринивского сельсовета.

В областном Геокадастре рассказали: предприятие в свое время не превратили в коллективное, поэтому его земли перевели в государственную собственность, и позже передали в аренду на 15 лет частнику.

«Действие договора заканчивается в 2023 году. Александр был среди работников ликвидированного предприятия и, соответственно, претендовал на долю. В связи с тем, что РГА в свое время не распаевала земли, а передала в аренду, и на сегодня договор действует, то законодательство не позволяет распаевывать такие земли. Александр Бурлаков хотел воспользоваться своим правом - до 2 га», - пояснила пресс-секретарь Госгеокадастра в Сумской области Ольга Гречка.

Владимир Кириленко, экс-директор ДП «Луч» ОАО «Белопольский машзавод» так объяснил ситауцию: «Было желание распаевать, провели даже одно собрание в доме культуры, а потом мне предложили написать заявление на увольнение, которое я не написал, меня потом уволили по статье за «разбазаривание государственных средств», позже меня восстановили, сняли обвинения. Были так называемые «донецкие», они буквально на второй день аннулировали все движимое и недвижимое имущество, а затем провели его банкротство. Ни один человек, которых я знал, работала там, не получила пай, том числе и я».

Александра Бурлакова, который поджег себя во Офисом Президента, лечить будут не менее полутора месяцев, сообщили в больнице.