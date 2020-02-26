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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28190

На Сумщине в школе избили ребенка (видео)

Один бил, другой снимал на телефон.

Видео избиения одного ученика школы другим в Путивле выложил в Фейсбуке Aleksandr Vint.

«Хотим донести важную информацию в массы, касаемо инцидента между 11-12-тилетними детьми 5-6-го класса, который произошел 26.02.2020 в Сумской области, городе Путивль, на территории Путивльской специализированной школы – интернат.

На почве конфликта между тремя учениками 5 и 6 класса , произошло жестокое избиение ребенка , как это принято называть в современном обществе - булинг. Сильные удары производились ногами по голове, по ребрам, почкам и другим жизненно важным частям тела. А также , прыжки «с разгона» , а затем удары по тем же частям тела. При всем этом, ребенок не оказывал ни малейшего сопротивления, лежа на земле , он ,согнувшись , и прикрыв голову, пытался защититься от ударов с большой силой. Второй ученик снимал избиение на камеру мобильного телефона, «ради прикола» и для поста в социальную сеть instagram. Снимал на камеру именно тот парень, который попросил товарища побить ученика. Т. е. конфликт произошел не между двумя учениками , которые фигурируют на данном видео.

При всем этом, воспитатели и педагоги видели происходящее, но не приняли меры. Это говорит о халатности педагогического состава данного учебного заведения.

Далее , уже в медпункте , медсестра, посмотрев на ребенка, у которого лилась кровь из носа, болели ребра и в районе почек, по словам свиделеля , ответила спокойным тоном : « Я ни чем не могу тебе помочь». А теперь вопрос, захотят ли нормальные, адекватные родители отдавать ребенка в данное учреждение, где есть халатное отношение педагогического состава к детям, не говоря уже о медсестринских обязанностях, как минимум о оказании первой , неотложной помощи ребенку.

Директор , узнав ситуацию, сказала, что может быть как-то договоритесь и решите этот вопрос между собой? А также родители ребенка, который попросил своего друга избить ученика, предложили фин-помощь , в размере 500 грн. Но дело то не в деньгах, а в моральном состоянии ребенка на сегодняшний день», - написал он.

 
Право Избиение ребенка

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