В Сумах умерла судья

Преждевременная смерть Елены Михайловны является тяжелой потерей для семьи, друзей и коллектива Сумского районного суда Сумской области.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Скорбим вместе с Вами... Вечная память.
Информация о прощания и захоронения будет сообщено дополнительно, говорится в Фейцсбуке Сумского райсуда Сум.
«Данкор» присоединяется к соболезнованиям…
Трагический случай произошел сегодня, 20 июня, в Верхнесыроватском сельском совете....
15-й отдельный мотопехотный батальон «Сумы» сообщает о смерти Юрия Гречушнего....
Заместителя начальника управления имуществом Сумского областного совета Алексея Сябренко, который трагически погиб в ДТП 9 июня, похоронят завтра в Сумах...
На девяносто восьмом году ушла из жизни участница боевых действий, партизанская медсестра Мария Лазаревна Деркач....
Глава Сумского окружного административного суда Николай Шаповал 20 марта сообщил в Высший совет правосудия о вмешательстве в его деятельность как...