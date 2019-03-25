В Сумах умерла судья 6 марта остановилось сердце судьи в отставке Елены Михайловны Моисеенко.

Преждевременная смерть Елены Михайловны является тяжелой потерей для семьи, друзей и коллектива Сумского районного суда Сумской области.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Скорбим вместе с Вами... Вечная память.

Информация о прощания и захоронения будет сообщено дополнительно, говорится в Фейцсбуке Сумского райсуда Сум.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям…