В Сумах дезинфицируют улицы (видео)

Видео выложил в Фейсбуке директор предприятия Александр Вегера.
По его словам, они дезинфицируют дороги, тротуары и остановки. Также он попросил по возможности не оставлять автомобили на обочинах.
Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время своего прямого эфира в Фейсбуке....
Областная власть Сумщины вместе с органами местного самоуправления организовала дезинфекции дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта....
Такое решение принял Сумской горсовет на сессии сегодня, 31 марта....
25 марта в системе ProZorro были обнародованы договоры, которые заключил отдел здравоохранения Сумского горсовета на закупку дезсредств для противодействия коронавирусу....
Об этом сегодня, 26 марта, во время согласительного совета с депутатами сообщил мэр Сум Александр Лысенко....
Caretaker
Если бы они улицы ещё и подметали, цены бы им не было. А то как лежал зимний гранотсев двухгодичной давности так и лежит.