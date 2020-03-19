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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:519971

В Сумах дезинфицируют улицы (видео)

КП «Дорремстрой» проводит работы по дезинфекции улиц.

Видео выложил в Фейсбуке директор предприятия Александр Вегера.

По его словам, они дезинфицируют дороги, тротуары и остановки. Также он попросил по возможности не оставлять автомобили на обочинах.

Общество Дезинфекция

Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 09:34

Если бы они улицы ещё и подметали, цены бы им не было. А то как лежал зимний гранотсев двухгодичной давности так и лежит.

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