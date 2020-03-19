В Сумах дезинфицируют улицы (видео) КП «Дорремстрой» проводит работы по дезинфекции улиц.

Видео выложил в Фейсбуке директор предприятия Александр Вегера.

По его словам, они дезинфицируют дороги, тротуары и остановки. Также он попросил по возможности не оставлять автомобили на обочинах.