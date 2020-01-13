В центре Сум начали ремонт Харьковской

Пока только выворачивают экскаваторами старые бордюры, дальше будут ставить новые.
Напомним: неделю назад уже начали то же самое с другой стороны Харьковской – в районе путепровода перед «Сумыхимпромом».
На ремонт ул.Харьковской в этом году выделено 140 млн грн из дорожного фонда государственного бюджета. О ремонте аварийного Харьковского моста пока речь не идет.
Начали с демонтажа бордюрных камней со стороны путепровода через железную дорогу перед «Сумыхимпромом»....
Ремонтные работы по улице Харьковская в 2020 году будут выполнены в соответствии с утвержденными планами....
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