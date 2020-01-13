В центре Сум начали ремонт Харьковской Сегодня, 13 апреля, КП «Дорремстрой» начало подготовительные работы за Харьковским мостом.

Пока только выворачивают экскаваторами старые бордюры, дальше будут ставить новые.

Напомним: неделю назад уже начали то же самое с другой стороны Харьковской – в районе путепровода перед «Сумыхимпромом».

На ремонт ул.Харьковской в этом году выделено 140 млн грн из дорожного фонда государственного бюджета. О ремонте аварийного Харьковского моста пока речь не идет.