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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах приоткрыли Харьковскую

Сегодня, 6 августа, около 7 утра были открыты карманы по ул. Харьковской возле ТРЦ «Мануфактура» и напротив.

Об этом во время стрима на Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, общественный транспорт пока будет ездить по измененным маршрутам, а частный транспорт может ездить через Харьковский мост и дальше в карманы. Разметку обещают сделать в течение недели. Что касается поднятия плитки на остановках до уровня выше установленных бордюров, ее обещают переложить в течение месяца. Что мешало это сделать параллельно с ремонтом дороги, чтобы пассажирам, которые уже три месяца скачут через бордюры, было удобно, не сообщается…

Общество Ремонт Харьковской
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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