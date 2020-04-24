В Сумах приоткрыли Харьковскую

Об этом во время стрима на Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, общественный транспорт пока будет ездить по измененным маршрутам, а частный транспорт может ездить через Харьковский мост и дальше в карманы. Разметку обещают сделать в течение недели. Что касается поднятия плитки на остановках до уровня выше установленных бордюров, ее обещают переложить в течение месяца. Что мешало это сделать параллельно с ремонтом дороги, чтобы пассажирам, которые уже три месяца скачут через бордюры, было удобно, не сообщается…
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