Губернатор Сумщины и мэр Сум проинспектировали ремонт Харьковской Сегодня, 23 апреля, ход работ по ремонту дороги на ул. Харьковской проинспектировал глава облгосадминистрации Роман Грищенко вместе с народными депутатами и Сумским городским головой Александром Лысенко.

По словам мэра Сум Александра Лысенко, эта дорога не ремонтировалась с 1982 года. Это одна из четырех крупных дорожных артерий областного центра, имеет ширину 24 метра. В этом году будет осуществлен средний текущий ремонт дороги. Сейчас ведутся работы по выравниванию бордюрного камня и подготовке к укладке асфальта. Следующими в Сумах планируют отремонтировать дороги на проспекте М. Лушпы, улице С. Прокофьева и Курском проспекте.

Общая проектная стоимость ремонта дороги на улице Харьковской составляет 140 млн гривен, из них 80 млн гривен уже выделены из государственного бюджета.