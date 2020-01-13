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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Губернатор Сумщины и мэр Сум проинспектировали ремонт Харьковской

Сегодня, 23 апреля, ход работ по ремонту дороги на ул. Харьковской проинспектировал глава облгосадминистрации Роман Грищенко вместе с народными депутатами и Сумским городским головой Александром Лысенко.

По словам мэра Сум Александра Лысенко, эта дорога не ремонтировалась с 1982 года. Это одна из четырех крупных дорожных артерий областного центра, имеет ширину 24 метра. В этом году будет осуществлен средний текущий ремонт дороги. Сейчас ведутся работы по выравниванию бордюрного камня и подготовке к укладке асфальта. Следующими в Сумах планируют отремонтировать дороги на проспекте М. Лушпы, улице С. Прокофьева и Курском проспекте.

Общая проектная стоимость ремонта дороги на улице Харьковской составляет 140 млн гривен, из них 80 млн гривен уже выделены из государственного бюджета.

Общество Ремонт Харьковской

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