Губернатор Сумщины и мэр Сум проинспектировали ремонт Харьковской

По словам мэра Сум Александра Лысенко, эта дорога не ремонтировалась с 1982 года. Это одна из четырех крупных дорожных артерий областного центра, имеет ширину 24 метра. В этом году будет осуществлен средний текущий ремонт дороги. Сейчас ведутся работы по выравниванию бордюрного камня и подготовке к укладке асфальта. Следующими в Сумах планируют отремонтировать дороги на проспекте М. Лушпы, улице С. Прокофьева и Курском проспекте.
Общая проектная стоимость ремонта дороги на улице Харьковской составляет 140 млн гривен, из них 80 млн гривен уже выделены из государственного бюджета.
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