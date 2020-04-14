На допомогу роботодавцям поспішає служба зайнятості Сумщини

28 квітня набув чинності Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Для отримання фінансової допомоги по частковому безробіттю на період карантину суб’єкти малого та середнього підприємництва можуть звернутися протягом 30 календарних днів з моменту зупинення (скорочення) діяльності до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.
Ці кошти виплачуватимуть роботодавцям – представникам малого та середнього бізнесу - за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, (із розрахунку двох третин тарифної ставки, встановленої працівникові, але не більше розміру мінімальної зарплати (4723 грн.).
Отримання такої допомоги регламентується Порядком, з яким можна ознайомитися на сайті ДСЗ www.dcz.gov.ua у рубриці «Роботодавцям», розділі «Допомога по частковому безробіттю на період карантину».
За словами директора обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, допомога може виплачуватися протягом максимального терміну - 6 місяців. Роботодавець щомісяця надаватиме списки, скільки людей були в стані часткового безробіття і скільки коштів ми повинні переказати.
За більш детальною інформацією звертайтесь до центрів зайнятості та філій Сумського обласного центру зайнятості.
Принагідно скажемо, що до обласної служби зайнятості для отримання фінансової допомоги по частковому безробіттю на період карантину вже звернулися майже 30 суб’єктів малого та середнього підприємництва Сум, Конотопа, Краснопілля, інших районів області. Поки що більшість це ФОПи, які займаються ремонтом взуття та шкіряних виробів, оптовою торгівлею, виробництвом будівельних металевих і столярних конструкцій та частин до них, ресторанним бізнесом, наданням послуг мобільного харчування.
Сумська обласна служба зайнятості розширює спектр послуг для роботодавців, розпочавши надання допомоги по частковому безробіттю під час карантину....
За час дії карантину за направленням служби зайнятості по області працевлаштовано 2,2 тис. безробітних....
За чотири дні минулого тижня до обласної служби зайнятості звернулося 1339 осіб, подавши заяви на реєстрацію користуючись скриньками, які встановлені...
Служба зайнятості постійно вдосконалює стиль і методи співпраці з шукачами роботи, роботодавцями та соціальними партнерами....
У зв’язку з карантином жителі Сумщини все активніше звертаються до служби зайнятості. Лише телефоном гарячої лінії обласного центру зайнятості (0542)...