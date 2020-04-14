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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00257

На допомогу роботодавцям поспішає служба зайнятості Сумщини

Для роботодавців Сумщини сьогодні найбільш актуальне питання: як отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину.

28 квітня набув чинності Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Для отримання фінансової допомоги по частковому безробіттю на період карантину суб’єкти малого та середнього підприємництва можуть звернутися протягом 30 календарних днів з моменту зупинення (скорочення) діяльності до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.

Ці кошти виплачуватимуть роботодавцям – представникам малого та середнього бізнесу ­­-  за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, (із розрахунку двох третин тарифної ставки, встановленої працівникові, але не більше розміру мінімальної зарплати (4723 грн.).

Отримання такої допомоги регламентується Порядком, з яким можна ознайомитися на сайті ДСЗ www.dcz.gov.ua у рубриці «Роботодавцям», розділі «Допомога по частковому безробіттю на період карантину».

За словами директора обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, допомога може виплачуватися протягом максимального терміну - 6 місяців. Роботодавець щомісяця надаватиме списки, скільки людей були в стані часткового безробіття і скільки коштів ми повинні переказати.  

За більш детальною інформацією звертайтесь до центрів зайнятості та філій Сумського обласного центру зайнятості.

Принагідно скажемо, що до обласної служби зайнятості для отримання фінансової допомоги по частковому безробіттю на період карантину вже  звернулися майже 30 суб’єктів малого та середнього підприємництва Сум, Конотопа, Краснопілля, інших районів області. Поки що більшість це ФОПи, які займаються ремонтом взуття та шкіряних виробів, оптовою торгівлею, виробництвом будівельних металевих і столярних конструкцій та частин до них, ресторанним бізнесом, наданням послуг мобільного харчування.

Общество Служба занятости

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