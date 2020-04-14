В Сумах прошло совещание по открытию рынков На встрече присутствовали мэр Сум Александр Лысенко, начальник управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов, первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазоренко, заместитель начальника Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области Дмитрий Заремба и начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий.

Речь шла о 100-процентном выполнении правил в соответствии с Постановлением Минздрава от 27 апреля 2020 года № 14 по профилактическим мерам противодействия распространения коронавирусной болезни COVID-19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках и решение КМУ от 29 апреля 2020 года об открытии продовольственных рынков, закрытых в связи с карантином, следуя которым, рынок сможет возобновить свою работу.

Олег Дубицкий заметил, что среди требований, которые должны быть обязательно соблюдены руководством рынков: наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов»; допуск работников агропродовольственного рынка, продавцов и посетителей на территорию агропродовольственного рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (в том числе изготовленной самостоятельно) или респиратора и прохождения бесконтактного температурного скрининга; наличие на каждом входе (въезде) на территорию агропродовольственного рынка диспенсеров с антисептиком; присутствие посетителей, одновременно находящихся на территории агропродовольственного рынка не должно превышать количества из расчета один покупатель на 10 кв.м торговой площади рынка; расстояние между рабочими местами продавцов должен составлять не менее 3 м, а места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями из пленки или пластика; проведение дезинфекции контактных поверхностей следует осуществлять каждые 3 часа (уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места - в конце каждого рабочего дня); отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к агропродовольственному рынку территории; обеспечения постоянного информирования посетителей агропродовольственного рынка относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать, и по профилактике коронавирусной болезни COVID-19; обеспечение контроля агропродовольственного рынка за соблюдением требований по профилактическим мерам противодействия распространения коронавирусной болезни COVID-19 и оперативное устранение нарушений.

«Сумские продовольственные рынки возобновят свою работу, но при условии беспрекословного выполнения противоэпидемических требований правительства. В свою очередь городские власти готовы помочь подготовиться к этому моменту», - подчеркнул городской голова.

Руководители продовольственных рынков сообщили, что выполнить требования правительства - готовы.

«Это нам по силам. В частности, на трех входах центрального рынка будут установлены диспенсеры для дезинфекции и стоять охранники, которые будут осуществлять температурный скрининг посетителей рынка. Вместе с тем, мы будем постоянно контролировать пребывание покупателей из расчета: один человек на 10 кв.м. Учитывая площадь здания, рассчитанную под торговлю пищевыми продуктами (5 тыс. кв. м), здесь будет находиться 500 покупателей», - сообщил директор предприятия ООО «Центральный рынок г. Сумы» Расул Галаев.

Однако, по словам предпринимателя, оперативно выполнить государственные предписания удастся лишь через несколько недель, ведь нужно будет согласовать ряд вопросов.

В то же время мэр отметил, что и после открытия рынков контролирующие органы на постоянной основе будут проверять соблюдение соответствующих требований.

«Как работники продовольственных рынков, так и их руководители должны готовиться к тому, что данные правила будут функционировать минимум до осени. Поэтому каждый продавец, находясь на своем рабочем месте, при себе должен иметь дезинфицирующее средство, например, антисептик, которым сможет пользоваться также и покупатель. Кроме того, не забываем о масках или респирторах, и дезбарьерах - их будем требовать. Напоминаю, за нарушение санитарных норм действуют штрафные санкции», - отметил Александр Лысенко.