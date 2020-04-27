В Сумах исполком готов разрешить торговлю на рынках непродовольственными товарами

«Рабочая встреча с руководителями рынков по восстановлению торговли непродовольственными группами товаров!
Исполком готов рассмотреть вопрос предоставления разрешения на торговлю на рынках непродовольственными группами товаров, но с обязательным соблюдением противоэпидемических карантинных мероприятий! Вчера это рекомендовала сделать городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня лично проверил, как идет подготовка торговых мест к работе в условиях карантина.
Предприниматели и руководители рынков заверяют - все работают над обеспечением условий для торговли. Однако, на это необходимо несколько дней. Возможно, с пятницы, при условии полной готовности и наличии разрешений, рынки в Сумах заработают на полную мощность.
Сейчас все разрешительные документы на торговлю в условиях карантина имеют рынки «Интер», «СКД», «Центральный» и «Курский».
Держу вопрос на контроле!», - говорится в сообщении.
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