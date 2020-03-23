Центральный рынок Сум начнет работать завтра (обновлено) Как сообщил начальник управления Госпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко, Центральный рынок Сум начнет работу 8 мая.

По его словам, рынок готов для работы в условиях карантина.

Кроме Центрального рынка, в Сумах как операторы рынка зарегистрировались и могут работать рынок на Привокзальной (два оператора), на СКД (два оператора) и на Интернационалистов. Рынок на Курской также зарегистрировался как оператор, но пока, по данным Госпотребслужбы, он устраняет недостатки согласно предписанию, пишет Sumy.Today.

Директор Центрального рынка Расул Галаев сообщил, что получил все необходимые разрешительные документы для начала работы. Завтра, 8 мая, первые предприниматели выйдут торговать продовольственными товарами, но мясной павильон начнет работу 9 мая. В субботу, 9 мая, продовольственный рынок должен заработать полностью.

Всего в Сумской области на сегодня открылись 9 рынков из 27.