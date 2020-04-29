Черги безробітних у центрах зайнятості та філіях Сумщини змінилися на черги підприємців Відтепер черги безробітних у центрах зайнятості та філіях змінилися на черги підприємців.

Вони, зокрема, бажають отримати від держави компенсації через карантин. Кошти призначені для представників малого та середнього бізнесу, які зупиняли роботу, але не звільняли своїх працівників.

Урядом передбачено на таку компенсацію майже 5 мільярдів гривень.

Щойно на Сумщину надійшов перший мільйон гривень для отримання роботодавцями допомоги по частковому безробіттю.

Область може залучити не 108 млн. грн., які їй виділені, а шляхом перерозподілу за рахунок інших областей значно більше коштів.

На рахунок підприємств ці кошти своєчасно перераховані, люди отримують гроші без затримок.

Щодня до служби зайнятості області звертається до 400 роботодавців, аби проконсультуватися та ознайомитися з механізмом реалізації на практиці постанови Кабінету міністрів від 22 квітня 2020 року № 306 «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину...», яка набула чинності 28 квітня.

Фахівці служби зайнятості щодня опрацьовують до 150 пакетів документів, які роботодавці подають до служби зайнятості на отримання допомоги по частковому безробіттю для своїх працівників.

На сьогодні в Сумській області майже 1300 роботодавців різної форми власності надіслали подібні пакети документів на розгляд комісії. Цей показник найвищий серед областей України.

«Мушу сказати, що на компенсацію можуть розраховувати далеко не всі. На неї претендують лише застраховані особи, які уклали трудові угоди із представником малого і середнього бізнесу, який до зупинки або скорочення діяльності внаслідок карантину пів року сплачував єдиний соціальний внесок, - зауважує директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Отже, фінансово постраждають ті підприємства, які працювали в «сірій» зоні, платили людям заробітну плату в конвертах, а не офіційно. У підсумку вони втратили чималі кошти компенсації з часткового безробіття на період карантину. Тепер кожен роботодавець та найманий працівник зобов’язані переглянути алгоритм власних дій, раз і назавжди відмовитися від сумнозвісних подачок з кишені в кишеню. Адже у програші опинилися обидві сторони. Очевидний конфлікт інтересів. Оманлива тимчасова «вигода», будемо сподіватися, змусить будувати чесні взаємини у трудових відносинах».

Уже прийняті майже 800 позитивних рішень по виплаті зазначеного виду допомоги. Її розмір на 1 працюючого - від 1,6 до 4,7 тис. грн.

Як раніше ми повідомляли, спеціалісти обласної служби зайнятості протягом дії карантину працевлаштували 3300 шукачів роботи.