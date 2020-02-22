Приватизировать шосткинские «Звезду» и «Импульс» не будут, их будут оздоравливать Планов по приватизации шосткинских казенных заводов «Звезда» и «Импульс» нет. Об этом проинформировали в «Укроборонпроме».

Сообщается, что в государственном концерне работают над различными сценариями финансового оздоровления указанных предприятий, пишет Шостка.инфо.

«Розпочата в концерні трансформація створить передумови для розвитку обох підприємств, але не гарантує його, якщо не будуть вирішені проблеми з історично накопиченими боргами», – говорится в сообщении «Укроборонпрома».

В государственном концерне считают, что этот процесс требует не точечного, а системного решения на уровне Кабинета Министров.

«Свої пропозиції щодо програми фінансового оздоровлення всіх підприємств оборонної галузі нова команда концерну передала на розгляд і уряду, і народних депутатів, пошук рішень та їх обрахунок наразі тривають», – информирует «Укроборонпром».