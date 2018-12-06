В Сумах предпринимателей будут пугать президентом

Об этом он сказал после заслушивания информации начальника горинспекции по благоустройству Руслана Голоперова.
- 50 протоколов – это хорошо, - похвалил подчиненного мэр. – Но хотелось бы еще увидеть улучшение санитарного состояния города. Трава, мусор, урны. Помните, как к нам приезжал президент, все почистили, убрали, покосили. Нужно работать так, будто у нас завтра едет президент.
- Так может говорить, что едет? – пошутил Р.Голоперов.
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