В Сумах предпринимателей будут пугать президентом Мэр Сум Александр Лысенко недоволен санитарным состоянием территории города.

Об этом он сказал после заслушивания информации начальника горинспекции по благоустройству Руслана Голоперова.

- 50 протоколов – это хорошо, - похвалил подчиненного мэр. – Но хотелось бы еще увидеть улучшение санитарного состояния города. Трава, мусор, урны. Помните, как к нам приезжал президент, все почистили, убрали, покосили. Нужно работать так, будто у нас завтра едет президент.

- Так может говорить, что едет? – пошутил Р.Голоперов.