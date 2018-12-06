Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27410

В Сумах предпринимателей будут пугать президентом

Мэр Сум Александр Лысенко недоволен санитарным состоянием территории города.

Об этом он сказал после заслушивания информации начальника горинспекции по благоустройству Руслана Голоперова.

- 50 протоколов – это хорошо, - похвалил подчиненного мэр. – Но хотелось бы еще увидеть улучшение санитарного состояния города. Трава, мусор, урны. Помните, как к нам приезжал президент, все почистили, убрали, покосили. Нужно работать так, будто у нас завтра едет президент.

- Так может говорить, что едет? – пошутил Р.Голоперов.

Общество Инспекция по благоустройству

По тематике

16.03.2020 11:54

В Сумах оштрафовали директора ЖЭКа

Инспекция по благоустройству оштрафовала руководителя сумского ЖЭКа за отсутствие урн возле подъездов....

В Сумах собирают деньги на лечение мэра?
29.07.2019 11:44

В Сумах собирают деньги на лечение мэра?

По этому поводу городской голова инициирует служебное расследование по сотрудникам инспекции по благоустройству....

Сумские чиновники отчитались о борьбе с неубранными снегом и сосульками
30.01.2019 09:59

Сумские чиновники отчитались о борьбе с неубранными снегом и сосульками

В Сумах продолжается борьба со снегом на тротуарах и сосульками на крышах, считают в мэрии Сум....

14.01.2019 14:50

В Сумах не могут побороть нечищенные тротуары

Инспекция по благоустройству города Сумы за неделю составила 28 протоколов за непочищенные территории....

В Сумах наказывают гривной за неухоженную прилегающую территорию
06.12.2018 13:26

В Сумах наказывают гривной за неухоженную прилегающую территорию

С начала зимы сотрудники управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» составили более 10 протоколов об административных правонарушениях в части ненадлежащего...

Новости

В Сумах новый случай коронавируса
Сегодня 08:29
ПриватБанк допомагає малому бізнесу Сумщини піднятися після карантину, зрізавши кредитні ставки
29.05.2020 15:44
Сумчанина, который пытался создать «Сумскую народную республику», будут судить заочно
Сегодня 14:04
Подробности о новых больных коронавируcом на Сумщине
Сегодня 13:38
В Сумах полиция разыскивает мошенников, которые выманили у своих жертв 100 тысяч
Сегодня 13:12
Сумской бюджет не добрал уже 114 млн грн
Сегодня 12:50
В КП «Электроавтотранс» - новый руководитель
Сегодня 12:35
В Шостке планируют возобновить работу одного детсада
Сегодня 12:20
На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в систематическом изнасиловании падчерицы
Сегодня 12:09
В Сумах предпринимателей будут пугать президентом
Сегодня 11:27
В Сумах на самоизоляции 94 человека, вернувшихся из-за границы
Сегодня 11:15
В Сумах собираются сносить остановку возле «Мануфактуры»
Сегодня 11:01
view counter

Статьи

Як та кого у Сумах рятує від коронакризи соціально орієнтований бізнес
Сегодня 13:02
Сумской футзалист признан лучшим в Украине
Вчера 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.