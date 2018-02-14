Сумську молодь запрошують на «Цегла-квест»

Центр дозвілля молоді та ГО «Молодіжне партнерство в дії» пропонують тобі долучитись до другого фотоквесту архітектурно-історичними місцями нашого рідного міста.
Зустрічаємось 10 червня (середа), о 16.00 біля Агенції промоції «Суми» (вул. Соборна, буд. 27) для роздачі маршрутів.
Квест відбудеться у командному форматі, кількість учасників у команді від 3 до 5 чоловік. Загальна кількість учасників заходу обмежена
Детальна інформація та реєстрація за посиланням: https://forms.gle/3Xcfh2NXPEQb9wS98.
Не забудь одягти масочку та дотримуватись дистанції з іншими людьми!
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