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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34218

Сумську молодь запрошують на «Цегла-квест»

Якщо тобі від 14 до 35 років і ти полюбляєш милуватися історичними пам`ятками міста та зачитуєшся історіями про минуле, тоді мерщій реєструйся на «Цегла квест».

Центр дозвілля молоді та ГО «Молодіжне партнерство в дії» пропонують тобі долучитись до другого фотоквесту архітектурно-історичними місцями нашого рідного міста.

Зустрічаємось 10 червня (середа), о 16.00 біля Агенції промоції «Суми» (вул. Соборна, буд. 27) для роздачі маршрутів.

Квест відбудеться у командному форматі, кількість учасників у команді від 3 до 5 чоловік. Загальна кількість учасників заходу обмежена

Детальна інформація та реєстрація за посиланням: https://forms.gle/3Xcfh2NXPEQb9wS98.

Не забудь одягти масочку та дотримуватись дистанції з іншими людьми!

Досуг Квест

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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