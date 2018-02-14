Сумську молодь запрошують на «Цегла-квест» Якщо тобі від 14 до 35 років і ти полюбляєш милуватися історичними пам`ятками міста та зачитуєшся історіями про минуле, тоді мерщій реєструйся на «Цегла квест».

Центр дозвілля молоді та ГО «Молодіжне партнерство в дії» пропонують тобі долучитись до другого фотоквесту архітектурно-історичними місцями нашого рідного міста. Зустрічаємось 10 червня (середа), о 16.00 біля Агенції промоції «Суми» (вул. Соборна, буд. 27) для роздачі маршрутів. Квест відбудеться у командному форматі, кількість учасників у команді від 3 до 5 чоловік. Загальна кількість учасників заходу обмежена Детальна інформація та реєстрація за посиланням: https://forms.gle/3Xcfh2NXPEQb9wS98. Не забудь одягти масочку та дотримуватись дистанції з іншими людьми!