На Сумщине семья приютила аистенка (видео) Как сообщает на своей странице в Фейсбук Шосткинская общественная организация «Четыре лапы», шосткинская семья подобрала аистенка, которого родители выпихнули из гнезда.

– Птенцов было трое, он был самым маленьким. Вероятно, поняли, что всех не прокормят, ведь на больного, он был совсем не похож, активный, разговорчивый, кушал… – сообщается в группе.

Люди, нашедшие птенца, приютили. Лелеят и холят. Назвали Гуся.

Но аист начал подрастать, ему требуется все больше еды. Очень любит лягушек, мелкую рыбу (лучше живую) и червяков. Регулярно добывать такие «деликатесы» у семьи, которая его спасла, возможности нет. Всех, кто может помочь обеспечить Гусю вкусностями, просят звонить по телефонам: 0980580135, 0662263971, пишет Шостка.инфо.