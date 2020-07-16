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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31621

Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?

Представление нового начальника полиции Сумщины окончилось стрельбой в лесу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Ямпольского райсовет, журналист Александр Тахтай со ссылкой на высокопоставленного чиновника, которому рассказывали об инциденте полицейские.

«По сообщениям доверенного источника и ряда простых полицейских, позавчера, 24 июля, представление нового начальника ГУ НП в Сумской области Александра Анохина окончилось стрельбой в лесу.

После торжественной части и всего официоза, компания руководителей поехала в лес возле г.Лебедин, в вотчину Владислава Бухарева. Соответственно было выставлено оцепление из полицаев по периметру.

Якобы началась грандиозная пьянка, во время которой генерал-полковник Бухарев подколол главу Сумской ОГА Романа Грищенко, что он тут, в области, никто, а всем здесь заправляет он. Рома до этого уже сильно ухрюкался и такие обидные слова поразили его до глубины мочевого пузыря. Вытащив пистолет, со злости губернатор Грищенко начал палить вокруг себя, крича "Я вас всех пи...ов (литературно "нехороших человеков") покончаю!"

И от страха с перессыком, упали мордой в землю и генерал-полковник Бухарев, и киевский замглавы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе и остальные, допущенные к барской поляне.

А оцепление... от страха и неожиданности, сралось в кустах», - написал он.

Еще в воскресенье начальник отдела коммуникаций ГУНп в Сумской области Владимир Крупецких отказался комментировать ситуация. Проигнорировала вопрос и пресс-секретарь главы Сумской ОГА Оксана Щербак.

Сегодня же Владимир Крупецких сообщил Sumy.Today, что «в ходе мониторинга социальной сети Фейсбук сотрудники полиции обнаружили эту публикацию. Данное сообщение было зарегистрировано, назначена проверка. Кроме того, полицией назначено служебное расследование по данному поводу».

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