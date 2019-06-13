В Сумах отменили «Сурмы Украины» Традиционный фестиваль духовой музыки «Сурмы Украины» в этом году не состоится.

Об этом сегодня, 31 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горотдела культуры Наталья Цыбульская.

- К сожалению, военные части не отпускают свои оркестры к нам, - доложила она. – Они следят за эпидситуацией и видят, что у нас уже «оранжевая зона», поэтому не командируют своих музыкантов к нам. Не хотят подвергать своих подчиненных, творческих работников на неприятности, которые могут быть.