В Сумах отменили «Сурмы Украины»

Об этом сегодня, 31 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горотдела культуры Наталья Цыбульская.
- К сожалению, военные части не отпускают свои оркестры к нам, - доложила она. – Они следят за эпидситуацией и видят, что у нас уже «оранжевая зона», поэтому не командируют своих музыкантов к нам. Не хотят подвергать своих подчиненных, творческих работников на неприятности, которые могут быть.
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