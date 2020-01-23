На Сумщине в ускоренном темпе будут завершать реформу децентрализации В Сумской ОГА прошло совещание с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации и главами райгосадминистраций.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, регламентирующий процесс децентрализации (закон о реорганизации обществ и районов). Мы ожидаем проект постановления Кабмина, который подробнее будет регламентировать процессы реорганизации райгосадминистраций и районных советов, - отметил глава Сумской ОГА Василий Хома. - Мы должны подойти к этому серьезно. Основные вопросы должны завершить до конца этого бюджетного года».

По его словам, райгосадминистрации и районные советы должны передать учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилищно-коммунальную инфраструктуру в собственность объединенных территориальных громад. И эти вопросы надо решать немедленно, ведь именно сейчас проходят первые сессии после выборов в ОТГ, утверждаются бюджеты на следующий год, формируются исполкомы и исполнительные органы местных советов (отраслевые отделы) и др.

По результатам совещания глава облгосадминистрации раздал протокольные поручения. В частности, его заместителю Виталию Максименко необходимо обеспечить оказание методической помощи райгосадминистрациям по реализации процесса децентрализации; обеспечить составление (корректировку в случае необходимости) совместных планов действий райгосадминистраций и ОТГ о передаче имущества, прав и обязанностей, которые принадлежали райгосадминистрациям, которые прекращаются, привлекая соответствующее структурное подразделение Департамента экономического развития и торговли.

Главы райгосадминистраций, согласно поручению Василия Хомы, должны провести соответствующую работу с главами ОТГ об определении потребности в средствах при формировании бюджетов для передачи имущества, прав и обязанностей, правоустанавливающих документов на землю, объекты недвижимого и движимого имущества, транспортные средства , изготовление печатей и штампов, перерегистрацию, перезаключение договоров, получение лицензий организаций, которые будут передаваться в ОТГ.

Кроме того, руководители районов должны совместно с областными Департаментом социальной защиты населения, Департаментом образования и науки, управлением здравоохранения обеспечить действенный контроль за созданием в ОТГ отделов социальной защиты населения, управлений образования и здравоохранения и разработать совместно с райгосадминистрациями и довести для каждой ОТГ рекомендованную штатную численность и структуру подразделений.

Заместителю главы облгосадминистрации Сергею Пахольчуку вместе с Департаментом градостроительства и архитектуры облгосадминистрации было поручение проанализировать полученные от глав райгосадминистраций предложения по обеспечению процесса создания в ОТГ подразделений архитектуры, капитального строительства, инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, передачи им соответствующего имущества, документации и полномочий.

Василий Хома подчеркнул, что все эти задачи должны быть выполнены в установленные сроки, ведь от этого зависит качество предоставления образовательных, медицинских, социальных и других услуг жителям Сумщины.

Напомним: 5 декабря в газете «Голос Украины» опубликован текст Закона №1009-IХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций» (законопроект №3651-д). Закон вступил в силу с 6 декабря, пишет сайт ОГА.